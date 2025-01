Uutes toitumissoovitustes kuulub magustatud piimatoode nüüd magusaportsjoni hulka

Tabeliraamat on mõeldud eelkõige erialaspetsialistidele ehk toitumisnõustajatele ja -terapeutidele, arstidele, pereõdedele, aga ka haridus- ja teadustöötajatele ning poliitikakujundajatele, kuid loomulikult on selle sisuga oodatud tutvuma kõik ülejäänud inimesed, kelle tarvis ilmub lähima poole aasta jooksul kommenteeritud väljaanne, kus needsamad toitumissoovitused on lahti seletatud. Aga ka siis on raamat elektrooniline ja kättesaadav TAI veebilehel. Selliseid trükiseid TAI avalike suhete juhi Valdo Jahilo teatel paberraamatuna enam ei avaldata.