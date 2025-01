Suur osa elanikest säästab liiga vähe

Pikkeli soovitus on turvatunde kasvatamiseks luua meelerahufond, millest saab vajadusel katta oma kulud vähemalt kolme kuu ulatuses. ​Uuringust tuli välja, et kolm või rohkem kuid suudaks kogutud säästudega hakkama saada veidi üle kolmandiku Pärnumaa tööealistest. "Rahaline puhver on oluline, et suurendada valmisolekut ootamatute väljaminekute katmiseks, olgu põhjuseks tervisekulud, koduremont või töökaotus," selgitas pangatöötaja. "Meelerahufond aitab keerulises olukorras vähemalt lühiajaliselt säilitada harjumuspärase elukorralduse​."

Viimaste aastate elukalliduse kiire tõus on Eesti elanike sääste oluliselt vähendanud. Samal ajal on Pikkeli arvates visad kaduma säästmise ja investeerimisega seotud müüdid. "Regulaarsed ja automatiseeritud sissemaksed meelepärasesse kogumislahendusse on üks tõhusamaid viise enda tulevikukindluse kasvatamiseks," ütles Pikkel ja lükkas ümber müüdi, et investeerimisega tasub alustada üksnes paksu rahakoti olemasolul.

"Tegelikkus on vastupidine. Enamasti on mõistlik algust teha just väikeste summadega, et hankida kogemusi ja õppida. Investeerimise puhul on pikaajalise edu vundament ja hea ennustaja säästmisharjumuse kujundamine. Järjepidevus on rahalise kindlustunde kasvatamise võti," rõhutas Pikkel ja lisas, et mugavate ja turvaliste kogumislahenduste hulk on Eestis suur. "Kindlasti leiab igaüks endale laiast valikust sobiva."