Kohaliku kultuurielu edendamise eest tunnustati pärnumaalasigi

Sündmusel jagati autasusid kuues kategoorias: aasta koostööpartner, noor tegija, aasta tegija, aasta tegu ning Kaheksakand, lisakategooria oli tänavu Kuldkand, mis on tunnustus pikaajalise panuse eest kultuurivaldkonda.

Rahvamajade ühingu esinaine Ülle Välimäe sõnas oma kõnes, et rahvamaja on kultuuri ja kodu kindel tugisammas.

Nooreks tegijaks valiti Pärnu-Jaagupi rahvamaja heli- ja valgustehnik Kendro Härm. Ta on Pärnu-Jaagupi rahvamajaga seotud olnud üle kümne aasta, alustades vabatahtlikuna juba koolipõlves. Praegu toetab Härm oma tööga seitsme vallaasutuse üritusi. Muu hulgas osales ta läinud aastal Pärnu-Jaagupi spordikeskuse muutmisel ooperimajaks. Ta tagas ürituse ajal kogu tehnilise toe. Tema panus peegeldub pühendumises ja armastuses oma töö vastu.

"Kuldkand 2024" laureaadiks sai Tiina Lobja​, kes on korraldanud maakondlikke tantsu- ja laulupidusid, Lihula kultuuri- ja kodukohvikute päevi ning olnud Matsalu loodusfilmide festivali üks asutajaid. Lihula kultuurimaja direktorina vedas ta olulisi renoveerimis- ja arendusprojekte ja on rahvamajade ühingu teatel aidanud kaasa endiste Läänemaa omavalitsuste, Lihula ja Hanila lõimimisel Lääneranna valla ja Pärnumaa kooseisu. Hoolimata pensionile suundumisest toetab Lobja jätkuvalt Lääneranna valla kultuurikollektiive, et nad jõuaksid 2025. aasta laulu- ja tantsupeole.