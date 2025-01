Uuringust selgub, kuidas aidatakse alaealisi õigusrikkujaid

“Kuigi karistamine võib tunduda kiire ja lihtsa lahendusena, siis tegelikkuses ta seda kindlasti ei ole,” märkis siseministeeriumi korrakaitse- ja kriminaalpoliitika nõunik Barbara Haage pressiteate vahendusel. “Karistamine, näiteks vangistus, võib küll ajutiselt ära hoida uusi kuritegusid, kuid suurendab tõenäosust, et noor satub kuritegelikku ringkonda ning jätkab pärast vanglast vabanemist oma elu endisel moel.”



Tartu ülikooli teadurid viisid läbi nii rühma- kui individuaalintervjuud politseiametnikega, lastekaitsespetsialistidega, kohtunikega ja prokuratuuri esindajatega. Kõik uuringu käigus intervjueeritud olid seda meelt, et alaealiste erikohtlemise reform on samm õiges suunas. Trahvimine ja protokollimine on asendunud taastava õiguse ja mittekaristuslike sekkumistega, mis aitavad noorel paremini mõista tagajärgi ja võtta vastutust. Tuuakse esile, et politsei ja kohtusüsteem on muutunud noortesõbralikumaks, pakkudes paindlikumaid ja individuaalsemaid lahendusi. Vähenenud on karistusregistrisse sattuvate noorte arv. ​



Viimastel aastatel tõstavad üha enam pead kergliiklejate liiklusnõuete rikkumised ning uimastite tarbimine ja omamine.





​Siiski, vaatamata sellele, et reformi üheks mõjuks on olnud alaealiste süütegude arvu pidev vähenemine, on alaealiste õigusrikkumised endiselt probleem. Uuringust tuleb välja, et peamised rikkumised on seotud alkoholi tarbimise, pisivarguste ja vara kahjustamisega. Viimastel aastatel tõstavad üha enam pead kergliiklejate liiklusnõuete rikkumised ning uimastite tarbimine ja omamine.

Reformi kitsaskohtadena tuuakse esile alaealiste õigusrikkujatega kokkupuutuvate spetsialistide ja ametnike puudus ning olemasolevate ülekoormus. Samuti osutatakse sellele, et reform on vähendanud politseinike tõsiseltvõetavust, mistõttu nähakse mõnel juhul vajadust rangemate meetmete, nagu lühiajaline vangistus, järele. Veel märgitakse, et paljud tugiprogrammid sõltuvad välisrahastusest ja on seetõttu lühiajalised, mis takistab nende jätkusuutlikku rakendamist.

Politsei- ja piirivalveameti kogukonna politseitöö grupijuht Kairi Ränk toonitas, et politsei on pühendunud mittekaristuslike sekkumiste arendamisele ja valmis panustama koostöösse, mis aitab tagada nende süsteemse ja tõhusa rakendamise. “Kui siiani oleme välja töötanud ja rakendanud mittekaristuslikke meetmeid alaealiste puhul, siis järgnevatel aastatel on plaanis laiendada vanuserühma,“ avaldas ta.

Sotsiaalkindlustusameti mitmedimensioonilise pereteraapia teenuseomanik Triin Hermann märkis, et reform on märkimisväärselt aidanud muuta abivajavat last puudutavaid hoiakuid. “Loodame, et see trend mitte üksnes jätkub, vaid laieneb ka abivajavate laste vanemate suunal, sest nad vajavad oma laste toetamisel tuge ja abi.”



Kes soovib uuringuga põhjalikumalt tutvuda, saab seda teha siseministeeriumi koduleheküljel.