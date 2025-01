PRIA maksis Pärnumaale mullu pea 32 miljonit eurot toetust

Noormaa hinnangul on toetuste jagamise sujuvas kulgemises olnud suur roll klientidel, kes on varmalt PRIAga suhelnud ja eri uuendustega nagu e-põlluraamat ja Iva äpp julgelt kaasa tulnud. "Kindlasti suur tänu nii klientidele kui maaelu arendajatele! Just tänu koostööle saame toetused kiiresti ja täpselt välja maksta, et sektor saaks jätkuvalt meie toidujulgeolekusse panustada."