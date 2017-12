Jõuluvana viis Pärnu haigla lastele pühaderõõmu

"Jõuluvana tõi igale lapsele, kes pidi sellisel ajal haiglas viibima, kingituse ja muuseumi päkapikud meisterdasid üheskoos vahvaid jõulukaarte ja kingitusi," ütles Pärnu haigla pressiesindaja Eda Amur.

Naerata Ometi korraldab juba üheksandat aastat projekti "Jõulud haiglas", mille raames toetajate abiga viiakse jõulurõõmu neile lastele, kes peavad pühad haiglas veetma.

Nagu varasematelgi aastail külastati enne jõule haiglate lasteosakonda kõikides maakondades. Samuti peeti meeles raviasutuste personali.

Toetajate ja vabatahtlike abil said kõik haiglaravil lapsed jõulupakid, kus peale maiustuste ja mänguasjadele olid isetehtud mänguasjad, mida priitahtlik Laura Sillari eestvedamisel saatsid head Eesti inimesed.

"Vastuvõtt haiglates on olnud väga südantsoojendav. Lapsed on olnud rõõmsalt üllatunud: nad ei ole osanud lootagi, et jõuluvana nende juurde haiglasse saabub. Paljud vanemad ja haiglatöötajad on tulnud meid tänama," rääkis Naerata Ometi juhatuse esimees Kuno Kompus.