Päästjad käivad jõulude ajal peamiselt kahte tüüpi väljakutsetel

Tahmapõlengut on kõige lihtsam vältida, kontrollides enne pühi ise küttesüsteemide puhtust või tellides kohale korstnapühkija. „Aktiivse kütteperioodi algusest on möödas juba mitu kuud, kindlasti on ahjudesse, pliitidesse, kaminatesse ja korstnatesse kogunenud tahma ja pigi," lausus Kais.

Kütmisega tasuks pidada piiri. „Ilmad on küll niisked ja tahaks tubadesse sooja, kuid tuleks vältida ülekütmist,“ toonitas Kais. „Vaid puhta küttesüsteemiga ja õigeid kütmisvõtteid kasutades saate olla kindel, et tuleõnnetust ei juhtu.“

Pidusööki valmistades tuleb püsida köögis. „Planeerige toidutegemist aegsasti, sealhulgas toiduainete varumist,“ soovitas Kais. „Pole vaja tekitada olukorda, kus avastate süüa tehes, et midagi on puudu, ja otsustate selle kiirelt toidupoest ära tuua.“

Tähelepanuta pliidile jäetud toit võib jätta pidulised ilma nii meeldivast õhtusöögist kui kodust. „Ma ei väsi kordamast, et kõige tähtsam on töökorras suitsuanduri olemasolu,“ lausus Kais.

Gaasiboilerite või -soojendajatega kodudes on peale suitsuanduri uuest aastast kohustuslik vinguandur. Päästeamet soovitab soetada vinguanduri ahiküttega kodudessegi. „Puudega kütmise puhul võib vingugaas tulekahjutagi tekkida ja just sellistes olukordades on vinguandur asendamatu,“ kinnitas Kais.

Vingugaas tekib liiga vara suletud siibri ja vigase küttesüsteemi tõttu. Kuna suitsu- ja vinguanduri tööpõhimõtted erinevad ja esimesena nimetatu vingugaasi ei tuvasta, ongi mõlemad ahiküttega kodus vajalikud.