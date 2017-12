Purjus sintlane viskas suitsuanduri pannil kõrbenud toidu sisse

Lääne päästekeskuse pressiesindaja Kristi Kaisi sõnutsi said päästjad teate tulekahjust eile õhtul veerand üheksa paiku.

Korteris olnud mees oli tarvitanud alkoholi ja keeldus päästjatega koostööst. Häiret andnud suitsuanduri, mille päästjad olid varem kodunõustamisel paigaldanud, oli korterielanik laest alla võtnud ja visanud pliidile toidu sisse.

FOTO: Lauri Habakuk

Hiljutises artiklis märkis Kais, et toitukõrbemine on tahmapõlengute kõrval jõulude aegu peamine päästeväljakutsete põhjus.

Lääne päästekeskuse haldusalal väljaspool Pärnumaad oli eile viis rasket tuleõnnetust. Neist kahes said inimesed viga.

Lääne päästekeskuse regionaalne operatiivkorrapidaja Vaiko Vatsfeld paneb kõigile südamele, et pühademeelolus ei tohi unustada enda ega teiste ohutust. „Eilsed juhtumid olnuks olemata, kui inimesed oleksid tähelepanelikud ja annaksid endale aru, mida nad teevad,“ lausus Vatsfeld. „On õnn, et ükski eilne tuleõnnetus ei lõppenud traagiliselt. Soovime, et kõik saaksid pühi tähistada rõõmuga, mitte ehmunult või lausa haiglaseinte vahel.“