Külaelanikud on sunnitud endale uue tee otsima

Võigaste tee kulgeb läbi viie kinnistu. Sõna otseses mõttes tuleb kohalikel koju jõudmiseks sõita läbi kahe hoovi. See asjaolu ei meeldi teeomanikele sugugi.

“Üks teevaldaja on ikka sõnad peale lugenud, kui on kedagi siin sõitmas näinud. Kord lubas suured kivid meile ette tassida,” tõdes Võigastes põllumaid omav Hellat Rumvolt.

Kui elanikud palusid vallast nimetatud teele avalikku kasutust, siis maaomanikelt selleks luba ei saadud. Kuigi asjaõigusseaduse järgi peab olema avalik ligipääs kodule tagatud, tuleks siinkohal vaidlus lahendada kohtus. Seda ei soovi elanikud ega omavalitsus.

Asjad on hakanud liikuma, selles mõttes on see sedalaadi juhtumitega võrreldes igati positiivne näide. Hellat Rumvolt

Teema on kohalikust (nii Lihula kui nüüdse Lääneranna) volikogust korduvalt läbi käinud. Näiteks on ühes eelnõudest kirjas, et külas on tekkinud tee kasutamise tõttu isikute vaheline vaen, mis ei leebu enne pooli rahuldava lahendi leidmist.

Peale selle, et omanikule on avalik teekasutamine vastukarva, on tee kitsas ja hooldamata. Ainus, mida oma­valitsus tingimuste parandamiseks erateel teha saab, on talihoole.

Kuid kui seda isegi üritati, sõitis lume­sahk kiviga ääristatud külateel peegli maha, samuti purunes töö käigus sahatera. Kahjustada sai teekate ja selle ääres olnud peenargi. Seetõttu enam hooldaja külla sõita ei julge.

Kui kohalikele tee avalikku kasutust ei võimaldatud, pöördusid inimesed valla poole uue ideega. Nimelt asub teest mõnisada meetrit eemal poolik rada, mille kaudu saaks luua külla alternatiivse pääsu. Praegu on tegemist pigem metsarajaga, mida kohalikud kasutavad juba praegu, pääsemaks külla suuremate põllumasinatega.

Senine Võigaste tee on kitsas ja kehvas seisus, pealegi kulgeb see läbi eraomanike hoovide, tekitades elanike vahel konfliktegi. | FOTO: Urmas Luik

Rumvoldi sõnutsi on küla ajaloo­kaardiltki näha, et mingisugune tee on selle koha peal kunagi asunud. Uus teekoridor kulgeks samuti läbi eraomanike maa, aga valdajad oleksid nõus seda taluma ja on juba andnud vallale loa avaliku kasutuse tagamiseks.

Rumvolt märkis, et isegi kui õnnestuks konfliktid senise pääsu puhul ära hoida, on mõistlik uus avalikult kasutatav tee rajada kas või seetõttu, et vältida vaidlusi järgmiste maaomanikega.

Lihula valla majandusjuht Rein Kruusmaa tõdes samuti, et uus tee näib kahest variandist mõistlikum ja nõuab vähem menetlusvaeva. Samuti aitaks tee tagada vajaliku pääsu Matsalu rahvusparki. Seni on hooldatavatele rohualadele ja riigimetsa pääsetud erateed pidi, mida omanikud tegelikult kasutada ei luba.

“Asjad on hakanud liikuma, selles mõttes on see sedalaadi juhtumitega võrreldes igati positiivne näide,” rõhutas Rumvolt, et tal pole kellelegi etteheiteid ja ta on asjade käiguga igati rahul. “Hea, et üldse mingisugune variant olemas on.”

Kruusmaa selgitas, et tee rajaks omavalitsus oma kuludega. Samuti tuleks selle kate senisest märksa parema kvaliteediga, sest tee-ehitamise suhtes kehtivad kindlad nõuded.

Nüüd peab saama omavalitsus kooskõlastuse keskkonnaametilt. Aga ... oma takistused on siingi: nimetatud teekoridor asub alal, kus asub kaitsealune paepealne kadakane karjamaa (lood ehk alvar).