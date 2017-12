Pärnus teevad sulid korvijooksu

Neljapäeval kell 21.14 sai politsei väljakutse Pärnu Mai Selverisse. Seni teadaoleva info kohaselt lahkusid Papiniidu tänava kauplusest kaks siiani tuvastamata meest koos kaupa täis ostukorvidega. Ettevõttele tekitatud kahju on veel teadmata ja asjaolusid täpsustatakse.

Pärnu Postimehe andmeil toimus samal õhtul linnas veel teinegi samalaadne juhtum, kui kaks noormeest alkoholi täis laotud ostukorvidega poest minema tormasid. Sellegi juhtumi asjaolusid veel täpsustatakse.

Niisuguse mustri järgi toimus G4Si andmetel juhtum ka kuu aega tagasi Pärnu Kanpoli kaupluslaos. 25. novembril kell 20.56 sai turvafirma juhtimiskeskus laost paanikahäire. Juhtumi kirjelduse kohaselt varastasid kaks meest kaks ostukorvitäit alkoholi ja põgenesid varastatud kaubaga. Kuue minutiga kohale jõudnud G4Si patrullil kohapeal ega lähiümbrusest vargaid tabada ei õnnestunud.

Politsei selgituse järgi varastati tol korral laost siiski vaid kolm pudelit viina. Selles kuritöös kahtlustatav on kinni peetud ja juhtunu asjaolude uurimiseks on alustatud kriminaalmenetlust.

Politsei paneb ettevõtjaile südamele, et vargustest kohe teada antaks. "Hiljem teavitades võib juhtuda nii, et vana kaamerapilt on üle salvestatud ja varguse toimepanijaid on seetõttu raskem tuvastada," märkis Pärnu politseijaoskonna ennetus- ja menetlustalituse juhtuurija Ago Kärtmann.