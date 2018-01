Pildid: Rüütli platsi kellasammast ilmestab juubelitähis

Tähised visandas linnavalitsuse linnakujunduse spetsialist Janno Poopuu. "Arvan, et Pärnu linna tunnuslause eksponeerimine piiritähistel on väga päevakohane. Võimalik, et paljud linnakülalised ei teagi, et just Pärnus loeti esimest korda ette iseseisvusmanifest," rääkis Poopuu.