Postituse autor ja jahimees Engo Kask selgitas toimetusele, et on kuulnud murdmistest naabruses elavatelt inimestelt. „Eks ta murelikuks tee, sest mul endalgi koer hoovi peal,“ kostis ta.

„Üks koer murti kolm päeva tagasi Seljametsas, neli päeva tagasi aga juhtus nõnda Tammurus,“ rääkis Kask. Samuti teadis ta, et näiteks Rabakülas (Saarde vallas) pureti koer surnuks kuu tagasi ja suvel murdsid soed tema kodukandis lambaid.

"Põhiline põhjus on katkust tingitud metssigade olematu arvukus metsades" arvas Kask. „Jahimehena adun, et huntidel on praegu raske: neist tuleb ka aru saada."