Varujäämurdja on Pärnu lahel abistanud laevu 15 korral

Kokku on mõlemad jäämurdjad sel hooajal osutanud jäämurdeteenust 46 korda ja selleks on kulunud kütust 63 000 liitrit.

Tänahommikuse seisuga asus jääpiir Pärnu lahel sadama muulidest 17 miili kaugusel edelas. Jää paksus lahes on 10–20 sentimeetrit ja merepoolses osas on see 2,5–3,5 miili ulatuses rüsistunud või tugevalt rüsistunud. "Praeguste miinustemperatuuridega on jääteke intensiivne ja uue jää piirkonnas kasvab jääd juurde kolm kuni viis sentimeetrit ööpäevas," teatas veeteede amet.