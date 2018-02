Galerii: Sintlased saavad taas kohvikurõõme nautida

Kohviku loomise idee sündis lapsepõlvesõbrannadel Monica Kasel ja Merle Pihhusel eelkõige vajadusest. "Suure valla peale on ainult kolm toidukohta. Sindis kui vallakeskuses pole ühtegi. Pidevalt sattusime nägema, kuidas Telli Toidu kullerauto siin tiirutab," rääkis Kask, kelle sõnutsi ei rihi nad miskit ülisuurt edu, vaid teevad seda, mida süda ihkab. Küsimuse peale, millega te sintlasi võlute, sest seni on kohvikud siin mõni pikema, mõni lühema aja järel ukse kinni pannud, vastas kohvikupidaja: "Juba see, et oleme olemas, on suur asi. Sindi elanikkond on viimaste aastatega hästi palju muutunud. Usun, et kohvikul on siin oma koht."