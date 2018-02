"Küllap oli ema kahe pojaga, noored mais-juunis sündinud ilvesed on pärast sündi veel aasta jagu emaga koos, jaanuarist märtsini kestab jooksuaeg," kirjutas Hunt riigimetsa majandamise keskuse loodusblogis .

Nüüdseks on Metsküla veebikaameras pea kõik suuremad kiskjad peale karu, kes parasjagu magab talveund, end näidanud. Varem on kaamera ette sattunud kährik, kelle šaakalid on suure tõenäosusega nahka pistnud.