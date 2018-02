Lähipäevil tõotab tulla käre pakane

Pühapäeva öösel on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab pisut lund. Puhub põhjakaare tuul 2–7 meetrit sekundis. Külma on 4–10 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab vähest lund. Puhub põhjakaare tuul 2–8 meetrit sekundis. Külma tuleb 1–5 kraadi.

Esmaspäeva öösel on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab veidi lund. Puhub muutlik tuul 1–6 meetrit sekundis. Külma on 7–13, pikemate selgimiste korral kuni 17 kraadi, saartel ja rannikul 2–7 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab vähest lund. Puhub idakaare tuul 2–8 meetrit sekundis. Külma on 2–7 kraadi.