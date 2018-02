Uulu koolipere tegi pai kodumaale ja naabritele

Silmaga võttes poolteist meetril laial ja paar meetrit pikal vaibal on kujutatud Eesti kaarti. Meri ja suured järved kaetud sinise ja maismaa roheliste-pruunikate käejälgedega, mida on 160 nagu Uulu põhikoolis õpilasi ja õpetajaid.

Direktori jutu järgi mõtles piltvaiba pealkirja välja pikapäevarühma õpetaja, aga vaiba idee ja teostus on käsitööõpetaja Liie Juhkamilt. Riigi juubelikingitusena valminud vaip ripub fuajees kohas, kus varem oli teadete stend, mis on tõstetud teise seina, et kaunis käsitöö oleks peauksest tulles kõigi silme all.