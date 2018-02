Uute eluruumide osatähtsus on Pärnumaal Eesti keskmisest suurem

2001. aastast on Eestis ehitatud 69 000 eluruumi ehk kümme protsenti olemasolevatest eluruumidest. Eesti keskmisest suurem uute eluruumide osatähtsus iseloomustab Harju, Tartu ja Pärnu maakonda.

Võrreldes 1922. aastaga, kui Eestis oli 252 000 eluruumi, on nende arv kasvanud peaaegu kolmekordseks.

Statistikaamet avaldab 2018. aastal esimest korda elamumajanduse teavet tuginedes Eesti registrite andmetele. Kasutatud metoodika on koostatud 2020/2021. aasta registripõhist rahva ja eluruumide loendust ette valmistades.

Eluruumide üldkogum on moodustatud kolme registri andmete alusel: aadressiandmete süsteem (ADS), rahvastikuregister (RR) ja ehitisregister (EHR), tehnilised andmed on pärit EHRst ja neid on täiendatud 2011. aasta rahva ja eluruumide loenduse andmetega.