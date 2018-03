Vaadake, kuhu pargite!

Pärnu linnavalitsuse liiklusspetsialist Toomas Tammela selgitas, et Pärnus on linna- ja eraparklad, millel tuleb vahet teha, sest erakinnistul parkimist ei saa linn korraldada.

Pärnu kesklinnas on parkimine tööpäeviti tasuline. Esimene tund on tasuta, kui juht on parkimise algusaja parkimiskellaga või kirjalikult fikseerinud.