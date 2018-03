Lätist alkoholi ostjate osa kasvas aastaga üle poole võrra

2016. aastal tehtud küsitlusele vastanuist oli Lätist alkohoolseid jooke ostnud 21 protsenti. Mullu oli neid juba 35 protsenti. Eesti konjunktuuriinstituudi direktori Marje Josingu sõnutsi on kasv märkimisväärne.

Piirikaubanduse tulemusel on inimestel tekkinud tagavara, näiteks õllevaruga inimene on kogunud keskmiselt 28 liitrit õlut või viina varunu keskeltläbi kuus liitrit viina. Kolmandik küsitlusele vastanuist arvas, et varude tõttu tarbivad nad rohkem alkoholi.