Laevatee lähedal jõejääle läinud lapsed seadsid ennast ohtu

"Paneme kõigile südamele, et veekogude jääle minek võib olla ohtlik. Kevadised ilmad on üsna ettearvamatud, sulatades ja külmutades lund ja jääd vaheldumisi – jääolud võivad muutuda tundidega," ütles Lääne päästekeskuse pressiesindaja Kristi Kais. "Hommikul öiste miinuskraadidega tugevnenud jää võib muutuda päikeselisel päeval nõrgaks. Stabiilse külma puhul peetakse jalgsi liikumiseks turvaliseks kümne sentimeetri paksust jääkatet, kevadel ei pruugi see aga enam kehtida."