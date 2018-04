Naised jõuavad meeste eelmise aasta palgani alles homme

„Meie vabatahtlikud on valmis andma infot ja vastama inimeste küsimustele seoses soolise palgalõhega. Boonusena jagame kangast vastupidavaid ostukotte,” ütles kampaania korraldusmeeskonna liige, MTÜ BPW Estonia Pärnu klubi president Siiri Erala.

Lisaks on nädalajagu linnapildis üleval plakatid, mis juhivad tööandjate tähelepanu sellele, et võrdse palga maksmine oma töötajatele on konkurentsieelis ning suurendab inimeste lojaalsust ja rahulolu.

MTÜ BPW Estonia juhatuse liige Kadrin Karner täiendas, et palk on enamiku inimeste jaoks peamine või ainuke sissetulekuallikas, mis mõjutab ka makstavate hüvitiste ja pensioni suurust tulevikus. „Naiste majanduslik sõltumatus on aluseks naiste ja laste vaesusriski vähendamisel ja vägivalla vähenemisele paari- ja lähisuhetes,” selgitas ta.

Sooline palgalõhe ehk nais- ja meestöötajate brutotunnipalga erinevus peegeldab soolist ebavõrdsust ning meeste ja naiste erinevat väärtustamist, vastutust ja võimalusi ühiskonnas. Eestis on sooline palgalõhe Eurostati andmetel Euroopa suurim – 25,3%. Tinglikult võib öelda, et naise euro on väärt 75 senti.