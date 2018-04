Lasterikaste perede liit sai "Klaveriloomadele" poolsada vabapääset

Piletid üle andnud Piret Hallik-Sassi sõnutsi ei ole nad varem lasterikaste perede liiduga koostööd teinud, kuid on suurperede elu kitsaskohtadest teadlikud. “See etendus on ühe suure pere ühislooming. Ja seda me oleme näinud, kui raske on, kui on seitse last peres, siis pead valima. Sest kui sa lähed üritusele, mille pilet maksab kümme eurot, kulub pere peale 90 eurot."

Nelja lapse ema Ilona Palmsaare kinnitusel on kontserdi- või teatripiletitest suur rõõm. “Me oleme tänulikud iga emotsionaalse või maailmapilti avardava sündmuse eest, mis tuleb tasuta kätta perele, kelle väljaminekud on keskmisest suuremad,” rääkis ta.

“Sellised üritused, mis on mõeldud just lastele, on väga teretulnud, eriti, kui lasterikkad pered saavad piletid nii, et nad ei pea neid kulutusi katma oma eelarvest,” selgitas Palmsaar.