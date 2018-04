“Port Arturi parkla läheduses jõejääle minek ei ole enam kellelegi ohutu. Jää paksus on küll umbes 13 sentimeetrit, kuid näinud, kuidas meeskonnaliige kalda ääres vette kukkus, ei soovita me enam jääle minna,“ kinnitas rühmapealik.

Vändra päästekomando valvemeeskond kontrollis Pärnu jõe jääolusid ka Kurgjal, Vihtras, Suurejõel. Nendes piirkondades on küll vaiksema vooluga lõigud jääga kaetud, kuid madalamad ja kiirevoolulised kohad kõikjal lahti või osalise jääkaanega. Seega on jääle minna väga ohtlik.

Päästjad tõdesdi, et Pärnu jõgi tundub kaugelt ja suvisel ajal ohutu ja aeglase vooluga, kuid see on petlik. Jää all on veevool kiire ja tugev. „Jääst läbi kukkunud inimese võib vool endaga kaasa viia,“ hoiatas Irmann.