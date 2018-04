92 pärnakat on talguplaanid juba teinud

Talgutele kirjapanek algas 15. märtsil ja jätkub. Talgupäeva eestvedaja Tarmo Tüür ütles, et võrreldes eelmise aasta sama kuupäevaga on sel aastal registreerijaid rohkem. Eesti peale on kirjas 1037 talgukohta. Tüür märgib, et kuna kevadilmad alles tulid, hakatakse talguplaane alles tegema ja kindlasti soovivad paljud kampa lüüa.