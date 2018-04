Galerii: suurim teeremont algas asfalti freesimisega

Töötsoonis on suletud üks sõiduradadest ja liiklust korraldavad foorid. Liiklejatel tasub remondilõigul arvestada kuni viie minuti pikkuse ooteajaga.

Rekonstrueeritava lõigu pikkus on veidi üle kuue kilomeetri ja see on Pärnumaal tänavu suuim teeremont.