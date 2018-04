Video ja galerii: vaadake, kuidas nelja päeva vanune hobulaps mära range pilgu all maailma avastab

Mõnepäevane hobulaps on sensatsioon, sest viimati sündis Tori tõugu varss siin 2011. aastal. Sestap on mõistetav lausa üleriigiline tähelepanu, mis talle osaks on saanud. Kui siia lisada teadmine, et varsa sugupuu ulatub Tori hobusekasvanduse asutamise aastasse, tähendab see, et ta kuulub 1856. aastast alguse saanud esihobuse järgi Pääsukese perekonda.