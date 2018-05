Galerii: masinapäev tõi Maima taas kaardile

Ürituse peakorraldaja on MTÜ Maamootor, mis tõi välja sellisegi harulduse nagu raudrataste ja paaritonnise kaaluga traktor Lanz Bulldog, mis on toodetud Saksamaal 1922. aastal. See on väidetavalt Eestis vanim sedasorti ja veel töökorras masin. Mootor on kuumpea, millel on väga spetsiifiline käivitamisviis. Aga näidiskünd sai ikkagi tehtud ja imestajaid jätkus, et selline üldse veel liigub.