Lätis tankimine läks kohalikule veokijuhile kalliks maksma

Juht avaldab ametnikele, et tuleb Lätist ja tankis Ainaži Neste kütusejaamas sõiduki paaki 712,5 liitrit diislit. Ta näitab kolme kviitungit, mille järgi ta on tõepoolest sellest tanklast kütust ostnud. Kõik näib esiti õige. Tuli ju auto välismaalt ja kütuseta mootorsõiduk ei liigu.

Ametnikud võtavad aga kindla seisukoha, et nii ei tohi kütust maksuvabalt Eestisse tuua. Seega vormistavad nad otsemaid ametliku paberi, märkides sellele kütusekoguse paagis ja arvutus­käigu tulemuse. Rehkenduse järgi peab ettevõte maksma riigile 350 eurot ja kolm senti aktsiisi.

Veokijuht kirjutab samale ­paberile, et on teate kätte saanud ja kriipseldab selle juurde all­kirja. Hiljem jõuab mees siiski tõdemusele, et kirjapanduga ei saa kuidagi päri olla. Viis päeva pärast ametnikega kohtumist esitab ettevõte Tallinna halduskohtule kaebuse ja taotleb dokumendi ­tühistamist.