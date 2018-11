Linn toetab huvihariduse andjaid

Linnavalitsuse huvihariduse spetsialisti Kadri Rebase jutu kohaselt antakse mainitud stipendiume Pärnu linnas tegutsevale õpetajale, et soodustada tema silmapaistvat tegevust ja motiveerida jätkama. „Teisisõnu, stipendium on mõeldud Pärnu õpetajatele, kes oma tööga loovad linnas olulist lisaväärtust ja annavad märkimisväärse panuse noorte heaks, et nad saaksid tegelda end arendava huvialaga,” rääkis Rebane.