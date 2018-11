Kolleegid võitsid lotoga suure rahasumma

Üks kollektiivi liikmetest rääkis, et seltskondlikult on lotot mängitud umbes kolm nädalat. Tema sõnutsi naeratas õnn esimest korda juba esimesel nädalal, kui võideti 700 eurot, tollal veel viie peale.

Pärast seda soovis projektiga ühineda veel inimesi ja otsustati, et edasi mängitakse kümnekesi ja iga päev kahe piletiga. “Igaüks valis kaks numbrit ja need jagati piletite vahel ära,” rääkis ta ja täpsustas, et sama numbrikombinatsiooniga jõuti mängida nädal aega, iga päev kaks loosimist.

Üks võitjatest postitas pärast võidust teada saamist kollektiivi liikmetele rõõmusõnumi Facebooki vestlusringi. “Ise sain sellest teada alles õhtul pärast trenni, kui ühele grupi liikmetest, kes mulle helistanud oli, tagasi helistasin,” meenutas anonüümsust palunud lotovõitja. Ehmatus oli algul suur. Ta oletas, et midagi halba on juhtunud, kui töökaaslane küsis, kas ta teab, mis on juhtunud. Võidupiletist ja -numbritest pilti näinud, arvas ta, et seda on arvutiga töödeldud ja tegemist on naljaga.

Kolleegid jagasid summa omavahel ära, muist soovib annetada osa rahast heategevuseks.

AS Eesti Loto turundus- ja müügidirektor Annely Luikmel rääkis, et tegu on seni suurima Kenoga võidetud summaga Eestis, sest õnnelik lotomängija tabas kõik kümme numbrit, mängides sealjuures viieeurose panusega. Luikmeli andmeil on selliseid tabamusi varemgi ette tulnud, kuid siis on pileti panus väiksem, kas euro või kaks, mistõttu võidusummagi on jäänud pisemaks.

See pole suvepealinnas tänavu ainuke suurvõit, näiteks mai lõpus osteti Pärnust Bingo loto pilet, millega võideti jackpot summas 160 988 eurot.