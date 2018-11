Pärnu-Jaagupi Pesamuna lasteaia direktor Sirje Mölder tunneb rõõmu, et lasteaiaõpetajate palk tõuseb, ent on siiski kurb, et see võttis nii kaua aega, sest staažikad õpetajad on jõudnud pensioniikka ja lahkuvad väljateenitud puhkusele, saamata väärilist tasu.

FOTO: Mailiis Ollino