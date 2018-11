Abipolitseinikud võivad saada õiguse kasutada taserit

Õiguskomisjon pooldas istungil üksmeelselt ettepanekut anda abipolitseinikele õigus kasutada indikaatorvahendeid peale alkoholijoobe kontrolli narko- ja psühhotroopsete ainete puhul. Komisjonile selgitati, et kui kontrollitava näit on positiivne, tuleb ta menetlustoimingute tarvis üle anda politseile.

Komisjon toetas ettepanekut, millega abipolitseinikud saaksid õiguse kasutada nii tulirelva nagu seni kui elektrišokirelva ehk taserit. Selleks peab abipolitseinik läbima vastava koolituse. Komisjoni esimees Jaanus Karilaid ütles, et eelnõu menetlemisel on tekkinud positiivne sünergia abipolitseinike ja politseinike vahel ja tehtud on palju kompromisse.