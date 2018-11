Pealinlased käisid siinseid bussijuhte üle meelitamas

Eile pärastlõunal nägi Pärnu südalinnas helerohelises rüüs ühistranspordivahendit. See ei olnud suvepealinna uus linnabuss, vaid sõiduk, millega Tallinna Linnatranspordi aktsiaselts (TLT) tuli siinseid bussijuhte värbama. Kohalikule ühistranspordikeskusele ei meeldi põrmugi, et niigi raskel ajal, mil sohvreid on keeruline leida, üritatakse need vähesedki üle meelitada.