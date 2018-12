Konflikti tõttu lahkus Rääma koolist õpilasigi

Pärnu Rääma põhikooli konflikti asjus on siiani sõna saanud eri tülipooled, kuid mitte õpilased. Seni on kõik väitnud, et see, mis toimub õpetajate ja direktori vahel, ei mõjuta õpilasi. Tegelikult on lahkunud sealt pingelise olustiku tõttu ka õppureid.