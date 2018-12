Aasta viimasel päeval tantsib kogu Eesti

Pärnumaa koordinaator Annika Viibus rääkis, et praegu on suureks abiks olnud tantsuõpetaja Ingrid Jasmin. Tema on motiveerinud osalema nii Laine Mägi tantsukooli kui tantsuansambli Kajakas liikmeid. Ühtlasi on osalusest Viibusele teada andnud WAF tantsukooli õpilased ja Koidula gümnaasiumi tantsurühm.