Politseiparklast auto mängleva kergusega viinu kadus isegi mängeldes

Hoolimata sellest, et uurimine oli kriminalistid juhatanud kahe lõunanaabrini, kellele Lääne ringkonnaprokuratuur süüdistusegi esitas. Üldmenetluses olid Pärnu maakohtu süüpingis Roberts ja Laima, vend ja õde. Robertsit süüdistas prokuratuur asitõendi kõrvaldamises, Laimat ­kuriteole kaasaaitamises, täpsemalt venna eesmärgipärases kuriteopaigale sõidutamises.

Kolmapäeval mõistis kohus Robertsi aga õigeks. Küll jäi tema sõsar süüdi teole kaasaaitajana. Niisiis, kuigi süüdistaja oli enam kui kindel, et õde ja vend olid kaasosalised, aitas Laima ametliku versiooni järgi kuritegu täide viia seni tuvastama ­isikul.

Kohtu pressiesindaja Jaanika Lusti selgitas, et kuigi prokuratuur püüdis juhtunut kaudsete tõenditega ­rekonstrueerida, jõudis kohus seisukohale, et Robertsi süüdistuse puhul see ebaõnnestus. “Ei ole võimalik kõrvaldada vastuolusid ega puudusi, mis tegelikkuses algavad juba kriminaalasjade asitõendite puudulikust valvest,” lausus Pärnu maakohtu avalik suhtleja.