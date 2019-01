Linn plaanib varesetõrjet Mai ja Ravi tänaval, Metsa tänava lasteaia saatus on lahtine

"Kuigi harilikult on künnivarestega probleeme pesitsusajal, on varesed Pöialpoisi lasteaias nuhtluseks pidevalt. Meie hoolekogu on tegelenud sellega iga-aastaselt. Juba eelmine aasta saadeti kirjad linnavalitsusele," rääkis Pöialpoisi lasteaia direktor Merike Lillepõld.

Volikogu liige Rain Jung ütles, et tuli välja ettepanekuga teha pesadetõrje ära kogu Pärnu linnas, kuna tema sõnutsi on paljud künnivaresed Mai rajooni pesitsema läinud peale seda, kui Vana-Pärnu surnuaial tehti mullu kevadel pesadetõrjet.

"Mulle tuli paarilt lapsevanemalt kiri ja rääkisin linnavalitsuse alushariduse spetsialisti Marga Napiga. Ja on tõsine probleem sellega, et varesed on kevadeti ründama hakanud. Me peame selle ära tegema, sest kui ühel hetkel hakkavad varesed lasteaeda minevaid inimesi nokkima. See ei ole ju Hitchcocki film," ütles Jung. Samas selgitas ta, et linde ja mune ei hävitata, vaid lõhutakse enne pesitsusperioodi algust ainult pesad.

Vareste reostatud lasteaia territoorium möödunud aastal. FOTO: Tenel Koppel

Linnavalitsus eraldaski sel aastal pesade hävitamiseks eelarvesse 5000 eurot ja rae kommunikatsioonispetsialisti Gerli Kõivu sõnutsi ja praeguse seisuga tehakse tõrjet Mai ja Ravi tänaval, kuid ülejäänud linnas olevate kolooniate saatus oleneb keskkonnaameti saadavast loast.

Pöialpoisi lasteaia direktori sõnutsi on probleem varestega aga pikaajaline ja püsiv.

"Esiteks kisa, mis on kohutav ja hirmutab lapsi ja teiseks nad reostavad meie mänguväljakud ja platsid ära. Vanemad on väga nördinud ja me ei suuda seda korras hoida, sest reostamine on kiirem, kui meie koristada suudame," rääkis Lillepõld.

Tõrje suhtes oli ta skeptiline. "Pesade lõhkumine ei aita, seda on pidevalt soovitatud ja seda on tehtud. Linnavalitsuse ametnikud peaksid siin viibima ja nägema seda, mis toimub laste majja tulekul ja siit lahkumisel," ütles Lillepõld.

Lasteaia hoolekogu esinaise Tenel Koppeli sõnutsi pöörduti ka eelmine aasta probleemiga linnavalitsuse poole, kuid seal lahendust ei tulnud.

"Öeldi umbes, et saage ise hakkama. Aga probleem ei ole vareste puhul ainult kevadine. Kui tulla kell 16-17 lastele järgi, siis on lasteaia kohal must parv vareseid. Ja seda varese essu on tõesti igal pool," ütles Koppel.

Linna kommunikatsioonispetsialisti sõnutsi ei olnud aga eelmisel aastal võimalik enam Metsa tänaval pesi hävitada, kuna pesitsusperiood oli alanud.

Samuti üritatud probleemile lahendust leida ka rae alushariduse peaspetsialisti Marge Napi sõnutsi.

"Oleme omalt poolt arboristide ja linnaaednikuga kärpinud suuremaid puid, et vähendada võimalust pesitsuseks, aga me ei saa võtta kõiki puid ümber maja maha," rääkis Napp "aga vareseid on palju ja kui nad ühest kohast ära peletatakse, siis nad kogunevad mujale. Mai rajoonis ka õendus- ja hoolduskeskuse puude otsa. Neid ikka jagub."

Pesade hävitamise näol on tegu ka pikemaajalise ettevõtmisega, mis peaks Jungi sõnutsi kestma kolm aastat järjest, et vareseid jäädavalt eemale peletada.