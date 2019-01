Pärnu lennuvälja ehitusprojekt vajab täiendamist

Arutelu avas ja seda juhtis Tori vallavanem Lauri Luur, kes kinnitas, et Pärnu lennujaama kui olulise avaliku rajatise ehitusluba puudutab naaberkinnistute omanikke ja elanikele on selle menetlemisel vaja selgust. Kohalolijatel jätkus lennuameti esindajale ja Tori valla spetsialistidele küsimusi alates sellest, millised piirangud kaasnevad lennuvälja kaitsevööndiga ja kas mets tuleb nüüd mitmel hektaril maha võtta. Lõpetades sellega, millised tasuvusuuringud on tehtud Pärnu lennujaama suhtes, kui on teada, et praegu stardib-maandub siin vaid Ruhnu lennuk.