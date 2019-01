Homsega lähevad lukku valijate nimekirjad

Pärast 1. veebruari elu- ja viibimiskoha aadressiandmetes tehtud muudatusi ringkonna määramisel arvesse ei võeta. “Kui inimene kolib pärast 1. veebruari või muutub tema aadress muul põhjusel, peab ta hääletama ikkagi eelmise elukoha ringkonna kandidaatide poolt ja valimispäeval jaoskonnas, mis on määratud vana aadressi alusel,” sõnas riigi valimisteenistuse juht Priit Vinkel. Lisades, et selle töönädala lõpuni on võimalik veel andmetes muudatusi teha nii Eesti.ee veebikeskkonnas kui elukohajärgses valla- või linnavalitsuses kohapeal.