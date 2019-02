Päästeamet tegi mitmele haridusasutusele ettekirjutuse

Täiskasvanute gümnaasiumis ja vabakoolis tuleb uuendada tulekahjusignalisatsioonisüsteemi (ATS, K. N.) paiknemisskeeme. ATSi paiknemisskeemid on olulised töötajatele ja päästemeeskondadele, et leida kiirelt tulekahju tekkekoht.

Mesimummi lasteaias tuleb paigaldada ATS-andureid juurde. Hooldusaktis on kirjas, et ripplagede taga ja osas ruumidest on need puudu. Andurite puudumise tõttu võib olla häiritud kõigi hoones viibivate inimeste varajane teavitamine tulekahjust.