Pärnumaal kütiti möödunud jahiaastal ligikaudu 300 metssiga

Eesti jahimeeste seltsi tegevjuhi Tõnis Kortsu sõnade kohaselt on nii küttimisandmetest kui surnuna leitud sigade kogusest selgelt näha, et metssigu on meie metsades väheks jäänud. “Riigi antud küttimismahust täitsime 85 protsenti, mis on loodetust tunduvalt rohkem,” ütles Korts.