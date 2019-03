Noorte projektikonkurss ootab kogukonda liitvaid ideid

Projekti eesmärk on toetada noorte ideede väljatöötamist ja elluviimist. Selle kaudu omandavad nad oskusi ja kogemusi, arendavad ettevõtlikkust, panustades kogukonna ellu koostöös muudest kultuuriruumidest pärit noortega. Tegevuse tulemused aitavad edendada noorte aktiivset eluhoiakut.

Tegevuse sihtrühm on Eesti 7–26 aastased noored, kes on moodustanud vähemalt kolmeliikmelised grupid. Konkursi eelarve on 15 000 eurot ja ühe projekti kohta saab taotleda kuni 1000 eurot.