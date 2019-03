Rail Balticu esindajad sõlmisid Pärnu–Rapla lõigu projekteerimislepingu

Lõik ulatub Rapla maakonna piirist Pärnumaale Tootsini ja on ligikaudu 71 kilomeetrit pikk. Eelprojektist lähtudes on lõigule plaanis rajada 13 maanteeviadukti, üheksa raudteeviadukti, üheksa ökodukti ja neli raudteesilda.

RB Rail ASi tegevjuhi Timo Riihimäki sõnade järgi on projekteerimise alustamine põhiteel märgilise tähendusega kõigile Rail Balticu projekti kaasatud partneritele. “RB Rail AS on teinud eduka rahvusvahelise hankemenetluse ja oleme valmis alustama projekteerimistöödega,” ütles ta.

Praeguseks on tehnilise projekteerimise 11 hankest algatatud seitse, millega on kaetud 57 protsenti kogu Rail Balticu raudtee pikkusest. Eestis on tehnilise projekteerimise hanked käsil kogu tee ulatuses. Lätis ja Leedus on seevastu algatatud kaks detailse projekteerimise hanget neljast.