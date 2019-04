Fotod: uudse lahendusega ülekäiguradade ehitus käib ekslikust muljest hoolimata

Riia maanteed mööda sõitjad on Pärnu Postimehe toimetuse poole pöördunud küsimusega, miks on kiiruspiirangud üleval, kuigi ülekäiguradade ehitusel töömehi ei paista. TREV-2 Grupi Pärnu üksuse juhi Andres Kogeri sõnutsi kiiruspiiranguid pole, kuna märgid on ära pööratud." Alles on veel infotahvlid teetööde toimumisest," märkis ta.