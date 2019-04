Pärnu sai taas õiguse heisata rannas sinilipp

Sinilipp näitab, et supelrand või väikesadam on keskkonnasõbralikult majandatud, puhas ja turvaline. Rahvusvaheliselt tuntud ökomärgise saamise eeldus on hooldatud, loodus- ja inimsõbralik rannaala, eelmise nelja suplushooaja jooksul võetud suplusvee analüüside nõuetele vastavus ja keskkonnateavitus.