Lihula koolinoored kogusid balliga Türi noormehe raviks 8000 eurot

Neljapäeval toimus Lihula mõisas kohaliku gümnaasiumi ball, mis ei olnud pelgalt pidu ega pillerkaar. Lõpuklass, kes end varemgi heategevusega sidunud, soovis, et nende viimasel ettevõtmisel kodukoolis oleks sügavam tähendus. “Sellega jätame kooli oma viimase jälje. Meie klassile tundus nii loomulik, et aitame kedagi ja teeme rohkemat,” rääkis korraldaja Svea Stahlman, kes üleeile ütles Pärnu Postimehele, et praegu on kogutud 8000 eurot.