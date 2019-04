Pildid: Tallinna–Pärnu–Ikla maanteel kummuli paiskunud veok sulges liikluse

Õnnetuse täpsemaid asjaolusid selgitatakse. Kuid avariipolitseinik paneb nii kutselistele juhtidele kui ka kõigile teistele roolikeerajatele meelde, et rooli istutaks ainult puhanu ja kainena ning sõitmisel keskendutaks vaid juhtimisele, jõudmaks turvaliselt sihtkohta. Sõidu ajal on äärmiselt oluline sohvri keskendumine, mis väsinu, joobnuna või kõrvalisi asju tehes on tunduvalt raskendatud.