Pärnus võtab nüüd lasteaiakoha taotlusi vastu Arno

Esmaspäeval kehtestas linnavalitsus uue lasteaedadesse vastuvõtmise ja väljaarvamise korra, mis on ühine kõigile laienenud omavalitsuse elanikele. Muude omavalitsuste elanike registris lapsi võetakse Pärnu lasteaedadesse üksnes siis, kui mõni koht on vaba, nende vastuvõtt kestab 25. augustist 30. aprillini.

Pärnu linna elanikele on lasteaia valik vaba. Lapse võib panna elu- või vanema töökoha lähedasse lasteaeda või näiteks sinna, kust on kõige mugavam last koju tuua. Võimalusel arvestatakse lapse elukoha lähedust lasteaiale ja samasse lasteaeda võetakse järjekorra alusel ühe pere lapsed, kelle elukoha aadress ühtib.