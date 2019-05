Kihnus selgusid meenekonkursi võitjad

Kihnu abivallavanem Taivi Vesik mainis, et Kihnu viies ettevõtluspäev algas Kihnu esimese reisijuhi tutvustamisega, jätkus inspiratsiooniseminariga "No aga motiveeri mind siis kuidagi..." ja tipnes meenekonkursi tulemuste teadaandmisega. Sellel selgus osalejatele, et komisjon on sõelale jätnud mõlemas kategoorias rohkem kui ühe töö.